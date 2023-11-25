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الخارجية: نجاح كبير حققته مصر فى التوصل لهدنة غزة وتوقيتها مهم للغاية

السبت، 25 نوفمبر 2023 09:56 م
الخارجية: نجاح كبير حققته مصر فى التوصل لهدنة غزة وتوقيتها مهم للغاية مداخلة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية
ماجد تمراز

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قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن نجاح كبير حققته مصر في التوصل لهذه الهدنة في توقيت مهم للغاية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "CBC": "القضية ليست قضية تبادل أسرى أو محتجزين، ولكن المعادلة مشتبكة، وفيها شق خاص أساسي مهم بوقف القصف المستمر وإتاحة الفرص للمساعدات الإنسانية والقوافل لتدخل إلى قطاع غزة".

وقال: "هناك شق آخر مرتبط بالهدنة في حد ذاتها وإتاحة الفرصة لأهل القطاع للعودة إلى أماكن تواجدهم وسكنهم، وإتاحة الفرصة لنقل الجرحى عبر معبر رفح، والسماح للمستشفيات الميدانية لدخول القطاع سواء من مصر أو من دول أخرى.

وتابع: "الصفقة بكافة أبعادها مهمة وجاءت في توقيت مهم، خاصة وأنها جاءت بعد صدور قرار مجلس الأمن، والذي تضمن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، لذلك تلك الهدنة تعد بداية يمكن البناء عليها لفترات أطول وفرص أكبر لتبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وإفراغ الأزمة من جزء مهم من أسباب تعقيدها، ثم يتكامل كل ذلك، ويعزز من هذا الدور الجهد الدبلوماسي الذي تطلع به مصر من خلال اتصالاتها بشركائها".







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