الخارجية الألمانية تشكر مصر بعد الإفراج عن رهائن من قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قدمت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الشكر للسلطات المصرية، بعد الإفراج عن عدد من رعايا ألمان كانوا محتجزين في غزة.

وكتبت أنالينا بيربوك على إكس: "أشكر جميع من حركوا الجبال خلال الأسابيع الأخيرة، مصر وقطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر"، معربا عن ارتياحها بعد إطلاق سراح رهائن من غزة.

وقالت إن الهدنة يجب أن تستمر لأطول فترة ممكنة من أجل نقل الأدوية والمواد الغذائية إلى القطاع.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن من بين المحتجزين الذين أطلق سراحهم في إطار اتفاق الهدنة في غزة، 4 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية، وهم امرأتان وطفلان.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الثاني السبت، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وأعلن عن اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وكذلك تم إطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم.

وبإشراف الصليب الأحمر، فقد تم جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل.