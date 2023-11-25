الجامع الأزهر يواصل حديثه عن مكانة المقدسات فى الإسلام.. اليوم

كتب لؤى على

يواصل الجامع الأزهر الشريف، عقد أنشطته العلمية والتوعوية والدعوية المكثفة السبت المقبل، فى آخر حلقات الموسم الثامن من البرامج الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان "مكانة المقدسات في الإسلام" برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وتأتي رابع حلقات الموسم الثامن تحت عنوان، "كيف نغرس قضايا الأمة في نفوس النشء" يحاضر فيها فاطمة رجب وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وأستاذ أصول اللغة، ورحاب الزناتي أستاذ التربية بجامعةالأزهر، وتدير الحوار د. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل تأتي بالتزامن مع ما يحدث في المقدسات الإسلامية بدولة فلسطين ، وللتأكيد على أهمية معرفة العالم بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة ما يحدث بمقدساتنا وأهمية تلك المقدسات الدينية في الإسلام.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم السبع الماضية ، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي 4 محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.