البيت الروسى بالإسكندرية يعرض فيلم المرأة "ست أخوات" ويكرم المشاركين

كتب – أسماء على بدر – عبد الله صلاح

شهد البيت الروسى بالإسكندرية، عرضاً للفيلم التسجيلى "ست أخوات" الحاصل على الجائزة الأولى فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، وذلك بمعرض الصالون "الثالث" للتصوير الفوتوغرافي والفنون الرقمية، الميديا، الأفلام القصيرة والصور المتحركة، فى إطار ٨٠ عاما من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

حضر عرض الفيلم، بافيل كديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، والفنان هيثم فهمى، مدير التصوير، والفنانة زينب سعدى، مخرج الفيلم، وممثلى الجالية الروسية، وجمهور من المحبين للفنون وبعض المشاركين بمعرض الصور، وتم تكريم القائمين على الفيلم من جانب البيت الروسى وتوزيع شهادات تقدير لهم.

ويرصد الفيلم الوثائقى القصير، قصة كفاح امرأة فى السبعين من عمرها، مقيمة بمحافظة أسوان، وتعمل فى صناعة العيش الشمسى، واسم السيدة "ست أخوات" وهو الاسم الحقيقى للسيدة وهو نفس اسم الفيلم، وتبدو سيدة ريفية مميزة بصوتها الجذاب ودف إحساسها الذى يطل من كل مشهد، وتتحدث عن حكايتها وقصة كفاحها وما حدث لها من أحداث درامية تعكس الواقع الذى مرت به.



القائمون على الفيلم



بوستر الفيلم



جانب من التكريم



حضور المهتمين



لحظات التكريم



مدير البيت الروسى بالإسكندرية يكرم أسرة الفيلم التسجيلى