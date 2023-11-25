الأنبا باخوم أسقف سوهاج: نشعر بحكمة الرئيس السيسي ونثق في قيادته.. صور

سوهاج محمود مقبول

قال الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، أننا اجتمعنا لنعلن عن محبتنا ووحدتنا ولكى نؤكد ونؤيد محبتنا وتقديرنا لرئيسنا المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نحبه جميعاً.

وأكد أننا جميعاً أبناء وطن واحد نحبه ونحب مستقبلة وحاضره وماضية، ومصر لها مكانة عظيمة لدينا جميعاً وعلينا أن ندقق فى اختيار الشخص الذى يحكمها، ونحن جميعاً نشعر بحكمة الرئيس السيسى ونثق فيه لقيادة السفينة وتولى فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

جاءت الكلمة على هامش المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة ،وذلك بحضور ، اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والمرأة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والعمد والمشايخ.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية وتلاوة أيات من القران الكريم والتي تلاها الشيخ عبدالناصر صقر الشطورى من قراء محافظة سوهاج.

ورحب الدكتور أحمد طلعت أبودومه مساعد الحزب قبل أن يستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت على أرض محافظة سوهاج من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الإنجازات على أرض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات.

كما دعا المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بسوهاج، عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة