اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالزيتون: نفذنا 5 وقائع سرقة بأسلوب الخطف

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة هواتف المواطنين فى منطقة الزيتون بأسلوب الخطف.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات ، بارتكاب 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهم، وبحوزتهم سلاح ابيض مطواه للدفاع عن نشاطهم.

عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.