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استمرار فتح معبر رفح البرى بشكل دائم أمام حركة مرور المساعدات إلى غزة

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:15 م
استمرار فتح معبر رفح البرى بشكل دائم أمام حركة مرور المساعدات إلى غزة معبر رفح
كتب عبد الوهاب الجندى

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‏‏‏أكدت مصادر استمرار فتح معبر "رفح" البرى بشكل دائم أمام حركة عبور مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة لمساندة الشعب الفلسطيني.

كما أكدت مصر على أهمية التزام كافة الأطراف ببنود الهدنة الإنسانية المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة الزمنية المحددة.

وتواصل القيادة المصرية تكثيف اتصالاتها مع مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل التوصل لإطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين و الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.

 

 







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