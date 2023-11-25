اليوم السابع
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استشهاد شاب فلسطينى ثان خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة "جنين"

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:19 م
استشهاد شاب فلسطينى ثان خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة "جنين" قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 استشهد شاب فلسطينى آخر، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومُحاصرتها مستشفيى الشهيد خليل سليمان الحكومى، وابن سينا، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين إضافة إلى سبعة جرحى آخرين

وقال مدير مستشفى الرازى فواز حماد إن الشابين عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما) استشهدا برصاص الاحتلال، كما أصيب سبعة آخرون بالرصاص الحى أحدهم بجروح خطيرة


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومى ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع فى أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، والساحة


وأشارت مصادر إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقًا مُكثفًا لطائرات الاستطلاع، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال فى أحياء جنين

 

 







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