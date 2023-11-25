احذر.. التوتر الكثير ممكن يصيبك باضطراب فى الأكل والنوم ويزود وزنك

كتبت إيناس البنا

يعرف التوتر بتأثيره على جوانب صحية عديدة بالجسم، من تأثيره على النوم إلى طريقة تناول الطعام التي تصل إلى حد الشراهة، ولكن في النهاية قد يؤثر التوتر على الأشخاص بشكل مختلف.

من جانبها أوضحت الدكتور تقى شرف الدين أخصائي الطب النفسى جامعة المنوفية، أن التوتر يؤثر على جسمك شكل قد يكون أكثر مما تتخيله، فيمكن أن يؤثر على نومك وصحة جهازك الهضمى ومعدل التمثيل الغذائي لديك، كما قد يؤثر على عاداتك الغذائية والذى قد يتبعه زيادة في الوزن.

وأشارت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن التوتر المبالغ فيه من الأمراض التي تؤثر على أعضاء الجسم، وبالتالى تبدأ تظهر أعراض جسمانية أغلبها يتحول إلى أمراض مزمنة يمكن أن تصبح دائمة مع الشخص ويتعاش معها طوال عمره، ومن ضمن أسباب خطورة مرض التوتر أن أعراضه الجسمانية تظهر وبيكون السبب غير معروف فتبدأ رحلة البحث عن سبب العرض وفى النهاية يكتشف المريض أنها أعراض نفسية جسمانية نتيجة التوتر الزائد.

من أهم الأعراض الصداع المتكرر وآلام بالجسم ، وقد يسبب التوتر أيضًا ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكورتيزون وبالتتالي قد تزيد من فرص الإصابة السكرى، أيضًا قد يتعرض الأشخاص المصابون بالتوتر لاضطرابات فى الأكل سواء بالزيادة والشراهة في تناول الطعام، أو العكس قلة أو انعدام الشهية.

ومن بين الأعراض أيضًا الإصابة بالأرق الشديد وقلة النوم والذى بدوره يؤدى لمشاكل صحية أخرى، ويجب الحذر من التوتر العصبى الشديد لأنه مرض خطير يعرض الشخص المصاب به لأمراض جسمانية أكثر خطورة.