إعلام لبنانى: اشتعال النيران فى سفينة إسرائيلية شمال المحيط الهندى

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت قناة "الميادين" اللبنانية، إن سفينة إسرائيلية استهدفت في بحر العرب ليل الجمعة، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

وأضافت: "سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة جعلت النيران تشتعل فيها.



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