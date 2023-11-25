إعلام لبنانى: اشتعال النيران فى سفينة إسرائيلية شمال المحيط الهندى

قالت قناة "الميادين" اللبنانية، إن سفينة إسرائيلية استهدفت في بحر العرب ليل الجمعة، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.
وأضافت: "سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة جعلت النيران تشتعل فيها.
المايدين
تغريدة الميادين
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قالت قناة "الميادين" اللبنانية، إن سفينة إسرائيلية استهدفت في بحر العرب ليل الجمعة، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.
وأضافت: "سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة جعلت النيران تشتعل فيها.
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