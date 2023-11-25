إعادة فتح محور الفريق كمال عامر بعد انتهاء أعمال التطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت إدارة المرور منذ لحظات "السادسة صباح اليوم السبت" فتح محور الفريق كمال عامر بالجيزة كليا وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير فى المدة المحددة له ، وسط انتشار وذلك بغرض تدوير المحور.

وكان محور الفريق عامر أغلق فى الاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب " باتجاه الطريق الدائري " القوس الغربي " تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وقسمت الأعمال علي يومين الأول بدأ فى الساعة الواحدة من يوم الجمعة وأستمر حتى السادسة صباحا، ثم تواقف وعادت مرة أخرى فى الساعة الواحدة صباح اليوم السبت وأنتهت السادسة صباح اليوم وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.

وشملت الأعمال إصلاحات مع اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر فى الاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب " باتجاه الطريق الدائري "القوس الغربى" ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة للتطوير وذلك بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ومنع الحوادث مع تعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.