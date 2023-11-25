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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى

السبت، 25 نوفمبر 2023 02:59 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 






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