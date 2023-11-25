إخماد حريق نشب فى سيارة نصف نقل على الطريق الزراعى بالمنيا دون خسائر بشرية

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا ، من إخماد النيران التي اشتعلت بسيارة نصف نقل أثناء سيرها على طريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، دون وقوع أضرار بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اشتعال النيران بسيارة نصف نقل رقم "1874 ق ل ن"، قيادة محمد خالد محمد، 27 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، محملة بمنتجات ورقية، بالطريق الزراعي القاهرة، أسوان، أمام قرية زهره بمركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع أضرار بشرية، بينما تسبب الحادث فى تلفيات بمحتويات السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.