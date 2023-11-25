اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تعلن صد 34 هجوماً روسياً فى مناطق شرقى البلاد خلال يوم

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:09 م
أوكرانيا تعلن صد 34 هجوماً روسياً فى مناطق شرقى البلاد خلال يوم الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قالت هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /السبت/ إن القوات الأوكرانية تصدّت لـ34 هجوماً روسياً فى قطاعات كوبيانسك وباخموت وافدييفكا ومارينكا شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطبقاً للبيان الذى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" اليوم، فإن القوات الأوكرانية فى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو فى منطقة خيرسون استمرت فى السيطرة على مواقعها وإطلاق قذائف نيران على الجنود الروس.


وأضافت الوكالة أن 42 معركة قتالة جرى تسجيلها على جبهات القتال خلال اليوم السبت، موضحة أن الموقف العملياتى الميدانى فى الشرق والجنوب لا يزال صعباً. وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية 11 هجوماً على القوات الروسية فى اليوم نفسه، بينما قصفت القوات الصاروخية 7 مواقع روسية شملت مواقع ذخيرة وأسلحة، إلى جانب 4 مواقع لوحدات المدفعية.


وفى الوقت نفسه، قامت القوات الروسية، حسب "يوكرينفورم"، بإطلاق 3 هجمات صاروخية، و99 هجوماً جوياً، و38 هجوماً براجمات صواريخ "أم 270" على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية. كما شنت القوات الروسية هجماتٍ بـ 75 مسيرة انتحارية، ما أوقع إصابات بشرية وخسائر مادية فى عدد من المباني.







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