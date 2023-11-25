أسيرة فلسطينية محررة لـ"اليوم السابع": وضع الأسيرات بسجون الاحتلال سيئ جدا

كتب أحمد جمعة

أعربت الأسيرة الفلسطينية المحررة روضة موسى أبو عجيمة عن فخرها واعتزازها بصفقة تبادل الأسرى التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية، واصفة الصفقة التي جرت بالإنجاز العظيم الذي حرر عددا من الأسيرات الفلسطينيات وعدد من الأسرى الأطفال، معربة عن أمله أن تنجح الجهود في تحرير كافة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الأسيرة الفلسطينية المحررة المنحدرة من مدينة بيت لحم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وضع الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي سيء جدا بالمعنى الحرفي خاصة بعد 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن السجون تحولت إلى أماكن عزل وتكدس واكتظاظ بالأعداد، مشيرا إلى أن الأسير الفلسطيني داخل السجون يعيش حياة مملة والأيام لا تمر ولا تنقضي في كثير من الأحيان.

وعن التهمة التي وجهتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لها، أكدت الأسيرة الفلسطينية المحررة أن التهمة التي وجهت لي تتعلق بما يطلق عليه "المساس بأمن إسرائيل"، مشيرة إلى أنه جرى اعتقالها في الرابع من أبريل الماضي أي قضاء 7 أشهر و25 يوما داخل سجون الاحتلال، معربا عن أمله في تحقيق الفصائل الفلسطينية لنصر ضد المحتل الإسرائيلي.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ) وهم يوسف محمد مصطفى عطا من رام الل، قصي هاني علي أحمد من بيت لحم، جبريل غسان إسماعيل جبريل من قلقيلية، محمد أحمد سليمان أبو رجب من الخليل، أحمد نعمان احمد ابو نعيم من رام الله، براء بلال محمود ربعي من الخليل، أبان اياد محمد سعيد حماد من قلقيلية، معتز حاتم موسى ابو عرام من الخليل، إياد عبد القادر محمد خطيب من القدس، ليث خليل عثمان من رام الله، محمد محمود أيوب دار درويش من رام الله.

وشملت القائمة أسماء جمال خليل جمال براهمة من أريحا، جمال يوسف جمال أبو حمدان من نابلس، محمد أنيس سليم ترابي من نابلس، عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق من القدس، روان نافز محمد ابو مطر من رام الله، مرح جودت موسى بكير من القدس، ملك محمد يوسف سليمان من القدس، أماني خالد نعمان حشيم من القدس، نهاية خضر حسين صوان من القدس، فيروز فايز محمود من القدس.

وشملت القائمة بعض الأسيرات منهن تحرير عدنان محمد أبو سرية من نابلس، فلسطين فريد عبد اللطيف نجم من نابلس، ولاء خالد فوزي طنجه من طولكرم، مريم خالد عبد المجيد عرفات من نابلس، أسيل منير إبراهيم الطيطي من نابلس، أزهار ثائر بكر عساف من القدس، رغد نشأت صلاح الفني من طولكرم، فاطمة نعمان علي بدر من القدس، روضة موسى عبد القادر ابو عجمية من بيت لحم.

وشملت القائمة أسماء سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسة من نابلس، فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين من بيت لحم، سميرة عبد الحرباوي من القدس، سماح بلال عبد الرحمن صوف من قلقيلية، فاطمة بكر موسى أبو شلال من نابلس، حنان صالح عبد الله البرغوثي من رام الله، فاطمة نصر محمد عمارنة من جنين، زينة رائد عبدو من القدس، نور محمد حافظ الطاهر من نابلس.

ونجحت الوساطة المصرية في الإشراف على عملية تسلم الأسرى الإسرائيليين وكذلك متابعة عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيات من سجون الاحتلال، وذلك بعد الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الأسابيع الماضية لإقرار هدنة إنسانية وصفقة تبادل للأسرى، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويوجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات تكون ملفقة للأسرى الفلسطينيين لتمديد فترات اعتقالهم داخل سجون الاحتلال تهم منها القتل، إلقاء الحجارة، إلقاء العبوات الحارقة، أو بالعضوية في منظمات فلسطينية، تصنيع أسلحة، وغيرها من الاتهامات الملفقة التي تمكن جيش الاحتلال من اعتقال عشرات الفلسطينيين بشكل يومي.

ووثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية 2070 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس خلال شهر أكتوبر الماضي، من بينها 145 طفلًا، وأكثر من 55 من النساء.

وكان التّحول الأبرز على معطيات الأسرى، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 1034 أمر اعتقال إداريّ، من بينها 904 أمر اعتقال إداري جديد، و130 أمر تجديد.

فيما بلغت حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، وبلغت حالات الاعتقال حتى نهاية أكتوبر (1760)، شملت كافة الفئات، حيث بلغ متوسط عمليات الاعتقال اليومية بعد هذا التاريخ، نحو (73) حالة اعتقال، وهذه النسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن حملات الاعتقال التي كانت تنفّذ من قبل، ومن بين حالات الاعتقال (17) صحفيًا، فيما بلغ عدد النواب الذين جرى اعتقالهم (14) وعلى صعيد جريمة الاعتقال الإداري فقد أصدر الاحتلال (872) أمرًا بعد السابع من أكتوبر، غالبيتها أوامر جديدة، هذا وتشير مؤسسات الأسرى إلى أنّ حملات الاعتقال تركزت بعد هذا التاريخ في محافظة الخليل وبلداتها، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها (500)، تليها القدس التي سُجل فيها أكثر من (400) حالة اعتقال.

ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر نحو (7000) أسير، من بينهم (62) أسيرة، فيما لا تتوفر أعداد دقيقة للمعتقلين الأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) (2070)، وبلغ عدد المعتقلين من غزة الذين صنفهم الاحتلال (بمقاتلين غير شرعيين) (105).