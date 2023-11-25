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أسيرة فلسطينية محررة: تعرضنا لإهانة وضرب ورش بالغاز وتجويع منذ 7 أكتوبر

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:02 م
أسيرة فلسطينية محررة: تعرضنا لإهانة وضرب ورش بالغاز وتجويع منذ 7 أكتوبر ولاء طنجة أسيرة فلسطينية
كتب محمد شعلان

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قالت ولاء طنجة أسيرة فلسطينية تم تحريرها من سجون الاحتلال، إنها مكثت في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة عام ونصف، موضحة أن تهمتها ادعاء الكيان الصهيوني أنها نزلت في عملية إطلاق نار على أحد المعابر الإسرائيلية وتهمة تهديد كيان إسرائيل.
 
وأضافت ولاء طنجة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن المقاومة حق كل فلسطيني لحين جلاء الاحتلال، فهم كيان صهيوني مغتصب، مشيرة إلى أنه بداية من يوم 7 اكتوبر تعرضوا لانتهاكات كبيرة وإهانة وضرب بالعصي والرش بالغاز وعزلهم مع سياسة تعطيشهم وتجويعهم.
 
وتابعت: خبر عملية يوم 7 أكتوبر أنعش صدورنا وأشعر أني حرة منذ 7 أكتوبر، ولكن لم يتم إخبارنا أننا سنكون ضمن صفقة التبادل وقاموا بخطفنا وضربنا وتهديدنا وشتمنا حتى قبيل التسليم، وتفتيشنا تفتيشا ذاتيا ووضعنا بالزنازين لمدة 7 ساعات في برد قارس وتم تسليمنا لأهلنا 7.30 مساء يوم 24 نوفمبر.






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