أسعار النفط تسجل 80.58 دولار لخام برنت و75.54 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

تراجع ت أسعار النفط اليوم مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، ولكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع منظمة "أوبك بلس" الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وهبط سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا بما يعادل 1% إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو2% عند 75.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاجأت "أوبك بلس" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأربعاء بتأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى 30 من الشهر الجاري بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

وأفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" بأن ثلاثة مصادر في أوبك بلس قالت إن المجموعة تقترب من التوصل إلى حل وسط مع منتجي نفط أفارقة بشأن مستويات الإنتاج في عام 2024.