اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:20 م
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3 أيام عطلة رسمية.. الإمارات تعلن إجازة عيد الاتحاد

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:01 م
3 أيام عطلة رسمية.. الإمارات تعلن إجازة عيد الاتحاد عيد الاتحاد
إيمان حنا

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من السبت الموافق الثاني من ديسمبر إلى يوم الإثنين الموافق الرابع من ديسمبر المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر، كما تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر يوم عمل عن بُعد لموظفى الوزارات والجهات الاتحادية، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل. وفق"الإمارات اليوم".

كما أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ من السبت الثاني من ديسمبر إلى الإثنين الرابع من ديسمبر المقبل، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر.

وأوضحت الدائرة أن العمل يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل.

 







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