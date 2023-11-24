وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ يفتتح مسجد عزت عامر بسيدى سالم.. صور

شهدت قرية تيدا، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجد عزت عامر بتيدا ، إدارة أوقاف سيدي سالم شرق، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وعلماء الأزهر والأوقاف، وجماهير غفيرة من رواد المسجد الكرام.

وقد أدى الخطبة فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة وكانت تحت عنوان ( القوة والثبات في مواجهة التحديات)، مؤكداً أن أمتنا العربية تواجه هذه الأيام تحديات قوية، تحاول النيل من هويتها وأمنها واستقرارها، ما يتطلب توحيد صفها في مواجهة تلك التحديات. وأنّ المؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل مِنَ المُؤْمِن الضَّعِيف. فالمؤمن الحقيقي ثقته في الله عز وجل ثم في نفسه كبيرة؛ لأن له إحدى الحسنيين أو كليهما: إما تحقيق ما يصبو إليه في الدنيا، وإما تحقيق ما يريده مدخرا عند الله عز وجل يوم القيامة، أو الأمرين كليهما.

كما أكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد. سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.