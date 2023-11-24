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مرافقا المساعدات الإنسانية لغزة..

وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يزور العريش.. إنفوجراف

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:01 م
وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يزور العريش.. إنفوجراف حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس «الحملة»، صباح اليوم الجمعة، عددا من المصابين والجرحى الفلسطنيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم فى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، واطمأنوا على حالتهم الصحية، مؤكدين حرص المرشح الرئاسى على استمرار دور مصر التاريخى الفاعل فى الأشقاء الفلسطينيين وصولاً للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.
 
حملة المرشح الرئاسى السيسي
حملة المرشح الرئاسى السيسي
 
- رافق الوفد أكبر قافلة مساعدات مصرية متوجهة إلى قطاع غزة
 
- زار الوفد عددا من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم فى مستشفى العريش العام واطمأنوا على حالتهم الصحية
 
- افتتح المستشار محمود فوزى، صباح اليوم المقر الرسمى للحملة فى مدينة العريش فى شمال سيناء
 
- حرصت الحملة على التواصل مع أهالى محافظة شمال سيناء والتنسيق معهم حول أى مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل






حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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