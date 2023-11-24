وسط هتافات "الله أكبر".. أفراح وزفة لحافلة الأسرى لحظة وصولها "فيديو"

كتب محمد تهامى زكى

استقبل أهالي فلسطين الأسرى والأسيرات المحررين ضمن صفقة التبادل مع قوات الاحتلال في رام الله، في زفة بشرية كبيرة للحافلة التي تنقلهم لذويهم، وسط هتافات "الله أكبر"، رافعين رايات العلم الفلسطيني.

ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما.

وسبق ونشر اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.

شاهد ...اللحظات الأولى لوصول حافلات الاسيرات والاسرى المحررين ضمن صفقة التبادل في رام الله pic.twitter.com/KCC80bWor0

— غزة مباشر 🇵🇸 Gaza live (@Gazam72) November 24, 2023