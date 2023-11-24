اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير دفاع إسرائيل: هدنة غزة فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات العسكرية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:39 م
وزير دفاع إسرائيل: هدنة غزة فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات العسكرية جيش الاحتلال الإسرائيلى -أرشيفية
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، إن هدنة غزة هى فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة