وزيرة التضامن من معبر رفح: ندعم قضية فلسطين إنسانيا وسياسيا.. صور

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من معبر رفح ، أنها سعيدة بوجودها فى المعبر، موجهة الشكر للضيوف من جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشئون الصحية العرب فى دعمهم لأهل غزة بحوالى 65 شاحنة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، إنها تفقدت جهود أفراد الهلال الأحمر بالعريش والمعابر المتواجدين من أول يوم لأزمة قطاع غزة، وفى القاهرة من غرفة العمليات مستمرة من المتطوعين للعمل، وأيضا اسقبالهم لأسر الضحايا والمرضى من أرض غزة الحبيبة، والعالقين بمحافظة شمال سيناء.

وأشارت وزيرة التضامن، أننا نقدم كل المعونات الإغاثية والإنسانية والطبية والدعم النفسى، داعية بالرحمة لشهداء ضحايا غزة جراء الهجوم الغاشم من إسرائيل.

كما اكدت الدكتورة نيفين القباج، على استمرار الدعم للقضية الفلسطينية على المستوى الإنسانى والسياسى، وإنها فخورة جدا بقرار القيادة المصرية الحكيم الذى يساند القضية، مع الحرص على الحفاظ على الأراضى المصرية وفى نفس الوقت مناصرة القضية الفلسطينية.