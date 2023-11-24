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هدوء حذر يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع سريان الهدنة فى غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:00 ص
هدوء حذر يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع سريان الهدنة فى غزة الحدود اللبنانية الاسرائيلية
كتب محمد شعلان

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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بحدوث حالة من الهدوء الحذر يسود الحدود مع إسرائيل مع سريان الهدنة الإنسانية في غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 







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