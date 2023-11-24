نقلة جديدة لمناخ الاستثمار التعدينى.. أول بوابة رقمية للتعدين × 5 معلومات

كتبت -مروة الغول

يمثل إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلي قطاع التعدين وتطبيق التحول الرقمي الكامل وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالى:

1-المشروع يأتي بالتوازى مع الخطوات والبرامج الاصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير اداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.

2-تهدف البوابة الرقمية الأولي من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة و سريعة.

3- يعمل علي جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد إطلاعهم رقميا علي الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد اطلاقها تحقيقا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثمارى وذلك علي غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا وكندا .

4- نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع .

5-ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التى ستقوم بتشغيل المنصة علي التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال ، كما اشار الي اهمية اتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين علي البوابة لتحقيق فعالية اكبر .

و تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف شركات Trimble ، MSA , New Smart وهيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ و الخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاكمال مراحل التنفيذ ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة علي مستوي العالم .