نقابة المعلمين تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. غدا

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية ، المؤتمر العام لنقابة معلمى مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، والوقوف ضد التهجير القسرى لأهالى غزة، وذلك صباح غذا السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة.

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والشعبية والتنفيذية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعلمين وأعضاء النقابات الفرعية ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية .

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف " الزناتي" : أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها.