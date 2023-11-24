نقابة الخدمات الإدارية تُشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

انتهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماعه الطارئ من تشكيل غرفة العمليات المركزية بقيادته، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الغرفة هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة رئيسا، حمدى عرابى نائب رئيس النقابة، هشام عبد اللطيف الأمين العام، حسام حنفى أمين الصندوق، هشام عبد اللطيف ومختار أبو الفتوح عضوى مجلس ادارة النقابة لشئون الإعلام ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد أعضاء.

أكد" المهيرى" أن تشكيل الغرفة جاء تفعيلا لتوصيات المؤتمر العمالى الحاشد الذى نظمته نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية الاربعاء الماضى لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تشكيل غرفة العمليات المركزية مقرها النقابة العامة وربطها بمثيلاتها الفرعية على مستوى المحافظات على ان تكون الغرف منبرا للتواصل مع القواعد العمالية التى ستكون ولا شك بالصفوف الاولى فى الساعات الأولى أيام الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: انه بناء على توصيات المؤتمر فقد بدأ تنفيذ خطته دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والتى استعرضها المؤتمر، والتى جاءت بعنوان "من أجل مشاركة فعالة بالانتخابات الرئاسية، وتتضمن الخطة اعتماد مجلس إدارة النقابة منعقد بشكل دائم وحتى الانتهاء من العرس الانتخابى الرئاسى وتحقيق الهدف المنشود بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع أيضا أنه تم رفع حالة الطوارئ لأقصى حد لها بكل مواقع الخدمة النقابية التابعة للنقابة العامة ووضع كل الإمكانات والمكتسبات لخدمة العملية الانتخابية، وتكليف سكرتارية الشباب بنشر الوعي لضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بين شباب الطبقة العاملة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالشأن العمالى بالإضافة لتكليف أمانات المرأة بالتواصل مع نظرائهم بكل مواقع الإنتاج وحثهن على المشاركة بكثافة وانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا .