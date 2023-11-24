نائب رئيس مركز بنى مزار يعقد اجتماعا لبحث طلبات تقنين أراضى الدولة

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد يسرى محمد نائب رئيس مركز بنى مزار بمحافظة المنيا ومسئول أملاك الدولة بالمركز والوحدات القروية إجتماعا موسعا لبحث طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة المقدمة من المواطنين .

وشدد على سرعة الانتهاء من المعاينة على الطبيعة لهذه الطلبات وفقا للقانون 144 ، مع ضرورة سرعة إرسال ملفات التقنين لاملاك الدولة بالمحافظة للانتهاء من استيفاء الشكل القانونى وتقنين الأوضاع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار فى سرعة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.