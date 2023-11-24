نائب رئيس مركز بنى مزار يعقد اجتماعا لبحث طلبات تقنين أراضى الدولة

عقد يسرى محمد نائب رئيس مركز بنى مزار بمحافظة المنيا ومسئول أملاك الدولة بالمركز والوحدات القروية إجتماعا موسعا لبحث طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة المقدمة من المواطنين .
وشدد على سرعة الانتهاء من المعاينة على الطبيعة لهذه الطلبات وفقا للقانون 144 ، مع ضرورة سرعة إرسال ملفات التقنين لاملاك الدولة بالمحافظة للانتهاء من استيفاء الشكل القانونى وتقنين الأوضاع.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار فى سرعة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.
ومن ناحية أخرى تفقد المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز أعمال النظافة اليومية بحي شرق ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية .
كما أستمرت الوحدة المحلية بالحسينية بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية بقرية كفر الشيخ إبراهيم حفاظا على سلامة المواطنين.
كما كثفت الوحدة المحلية بشلقام أعمال النظافة ورفع المخلفات ، الى جانب رفع كفاءة الطرق وتسوية الشوارع بالجليدر بقرية ساقولا لتحسين حركة السير .
واستمرت الوحدة فى أعمال التجميل والتطوير فتم دهان اعمده الانارة وكوبرى ساقولا .وقامت الوحدة المحلية بأبو جرج وحى جنوب بحملات نظافة مكبرة بقرى ابو جرج وصفط وشوارع الحى مع رفع المخلفات.
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