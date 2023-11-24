ميناء دمياط يستقبل 12سفينة متنوعة خلال 24ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26397 طن تشمل : 260 طن كحول و 10848 طن يوريا و 2450 طن رمل و 12839 طن كلينكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63553 طن تشمل : 16016 طن خردة و 8990 طن حديد و 8500 طن فول صويا و 1125 طن ابلاكاش و 3242 طن زيت و 12875 طن قمح و 1070 طن خشب زان و11735 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103669 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377268 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1211 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، و2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد أن قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 800 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا.. وتحميل شحنة تبلغ حوالى (813 طن) من القمح متجهة إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .