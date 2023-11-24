اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميناء دمياط يستقبل 12سفينة متنوعة خلال 24ساعة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:02 م
ميناء دمياط يستقبل 12سفينة متنوعة خلال 24ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26397 طن تشمل : 260 طن كحول و 10848 طن يوريا و 2450 طن رمل و 12839 طن كلينكر .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63553 طن تشمل : 16016 طن خردة و 8990 طن حديد و 8500 طن فول صويا و 1125 طن ابلاكاش و 3242 طن زيت و 12875 طن قمح و  1070 طن خشب زان و11735 طن ذرة .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103669 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377268 طنًا .
 
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1211 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، و2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد أن قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 800 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا.. وتحميل شحنة تبلغ حوالى (813 طن) من القمح متجهة إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .
 
 
 

 







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