مليار و 185 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لأكبر 5 دول في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو مليار و185 مليون دولار، بينما كانت 875 مليون و23 مليون دولار في نفس الشهر العام الماضي، بزيادة بلغت 310 مليون و919 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن إيطاليا جاءت على رأس قائمة أكبر 5 دول استقبالا للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمتها نحو 299 مليون و196 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 189 مليون و955 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 109 مليون و241 ألف دولار، يليها دولة الإمارات واستقبلت صادرات مصرية إجمالية قيمتها 253 مليون و960 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 116 مليون و168 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 137 مليون و792 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 14٪ في أغسطس الماضي، حيث بلغت 7.24 مليار دولار، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وجاء التراجع نتيجة انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها "منتجات البترول بنسبة 0.7%، البترول الخام 42.6%، قمح بنسبة 29.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%، فيما ارتفعت قيمة بعض الواردات خلال شهر أغسطس الماضي، وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4%، وسيارات ركوب بنسبة 124.4٪، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.