وذكرت وكالة انباء السعودية "واس" ان الدعم يأتى ذلك فى إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخى المعهود بالوقوف مع الشعب لفلسطينى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن التى تمر بهم.