اليوم السابع
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بالنيابة عن المجموعة العربية..

مصر تعلن رفضها قطع الاتصالات بقطاع غزة أمام المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:48 م
مصر تعلن رفضها قطع الاتصالات بقطاع غزة أمام المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية حسام الجمل
كتبت هبة السيد

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أكد حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام لقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة مما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع.
 
جاء ذلك خلال إلقاء المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كلمة مصر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، وذلك في الجلسة العامة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
 
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.
 
ونجحت مصر في التوصل لاتفاق للهدنة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسى في قطاع غزة، ونالت إشادة دولية نتيجة لهذه الجهود من قادة وزعماء العديد من الدول.
 
 
 






جهاز تنظيم الاتصالات

فلسطين

قطاع غزة

الاتصالات في غزة

اخبار الاقتصاد



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