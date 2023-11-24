اليوم السابع
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مصرع طفل فى العقد الأول إثر سقوطه من الطابق الثانى بالدقهلية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:46 م
مصرع طفل فى العقد الأول إثر سقوطه من الطابق الثانى بالدقهلية جثة
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، وذلك إثر سقوطه من الطابق الثانى بمنزله بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف جهات التحقيق.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى دكرنس، بوصول الطفل عدي حامد السيد فتحى، والبالغ من العمر 4 أعوام، مقيم بعزبة الديابة بقرية طناح، في حالة حرجة وتوفي فور وصوله، ادعاء سقوط من علو.
 
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل سقط من الطابق الثاني فى منزله، وقامت أسرته بنقله لمستشفى دكرنس لمحاولة إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله. 
 
 
تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 







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