اليوم السابع
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مصدر أمنى مصرى: نجاح أول أيام الهدنة وتبادل الأسرى تحت إشراف كامل من مصر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 07:38 م
مصدر أمنى مصرى: نجاح أول أيام الهدنة وتبادل الأسرى تحت إشراف كامل من مصر جانب من عملية تبادل الأسري

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أعلن مصدر أمني مصري رفيع المستوى نجاح اليوم الأول للهدنة في قطاع غزة، مع نجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي تحت إشراف كامل من مصر.

 

وكان وفد أمني مصري قد تسلم منذ قليل المحتجزين من الجانب الإسرائيلي بعد اجتيازهم الحدود ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وبعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز النفاذ صباح اليوم الجمعة.

 

وحصل اليوم السابع على صور حصرية لدفعة المحتجزين الإسرائيليين التي تم الإفراج عنها منذ قليل.

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، صباح الجمعة حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

وتستمر الهدنة التي بدأت اليوم لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 







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هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

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