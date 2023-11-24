مستقبل وطن بدمياط يناقش استعدادات دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

دمياط - معتز الشربينى

ناقشت أمانة حزب مستقبل وطن بدمياط استعدادات أمانة دمياط لانتخابات الرئاسية القادمة وخطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشدد محمد الماشطة أمين تنظيم محافظة دمياط، علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعم الرئيس، مشددا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد الماشطة علي ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع.

من ناحية أخرى، تعقد أمانة حزب مستقبل وطن اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا بدمياط لإعلان موقف الحزب من دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة.