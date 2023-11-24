مركز القاهرة الدولى يعقد دورة تدريبية حول منع الاستغلال الجنسى فى عمليات حفظ السلام

كتب أحمد جمعة

عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبيةً لكوادر مصرية حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسى فى عمليات حفظ السلام، خلال الفترة 12-16 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الدورة التي تنعقد بمشاركة كوادر عسكرية وشرطية ومدنية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في إطار سلسلة من الدورات المشتركة التي تنظمها الجهات الثلاث من أجل بناء القدرات الوطنية وتعزيز فاعلية قوات حفظ السلام المصرية للتغلب على التحديات التي تتعرض لها في الميدان، حيث تتناول الدورة قضية الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام والتي تعد أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجهها تلك البعثات أثناء تأدية مهامها.

أشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إلى أن هذه الدورة تأتي اتساقاً مع الدور المصري الريادي في مجال حفظ السلام كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات في هذا المجال وانعكاساً لاهتمامها البالغ بقضية منع الاستغلال والاعتداء الجنسي وتأييدها الراسخ لسياسة عدم التسامح التى تتبعها الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي وضرورة توفير سبل الحماية للمدنيين بما في ذلك النساء والأطفال ومنع الاعتداء والاستغلال الجنسي، وهو ما من شأنه الإسهام في الدفع بجهود السلم والأمن نحو آفاق رحبة. كما أوضح أن الدورة تأتي تنفيذاً ملموساً لتعهدات مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والذي عقد في سول في ديسمبر ٢٠٢١، وتزامناً مع الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام الذي ينعقد في غانا في شهر ديسمبر القادم.

وقد أكّد مدير مركز القاهرة على تقديره لوزارتي الدفاع والداخلية لتعاونهما البناء، وللحكومة اليابانية لدعمها المتواصل لأنشطة المركز وأيضاً للحكومة الكندية لدعمها هذه الدورة من خلال صندوق المبادرات المحلية الكندي.

من جانبه، أكّد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، على التزام بلاده الكامل بدعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية بما في ذلك بعثات حفظ ودعم السلام، والمساهمة في تنظيم دورات لتدريب المدربين وبناء قدراتهم حول منع الاعتداء والاستغلال الجنسي في عمليات السلام، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع مركز القاهرة الدولي، مشيداً في هذا السياق بجهود المركز ذات الصلة ومنها الدورة الحالية.

أوضحت السيدة نانسي أوديه، مسؤولة التعاون بالسفارة الكندية في القاهرة، أن التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن وعدم التهاون بشأن ظاهرة الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات السلام هي من أولويات السياسة الخارجية لبلادها. وقد أعربت عن تقديرها لجهود مركز القاهرة في ضوء خبراته الممتدة في مجال التدريب وبناء القدرات.

عقدت الدورة بدعم فني من دائرة التدريب المتكاملة للأمم المتحدة (ITS) ووحدة عمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي (PSOD) ونخبة من الخبراء المختصين بما في ذلك خبير من مركز البحوث والتدريب في مجال حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع اليابانية. وقد تناولت الجلسات موضوعات عدة استهدفت رفع مستوى وعي المتدربين بسبل منع الاستغلال والاعتداء الجنسي والأطر ذات الصلة، وتمكينهم من تنفيذ التدريبات والبرامج التوعوية حول هذا الموضوع، فضلاً عن توفير منصة لتبادل الخبرات حول موضوع الدورة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول المشاركة بقوات، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن بما يسهم في تعزيز الثقة في بعثات حفظ ودعم السلام.