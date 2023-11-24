اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتفقد "نادى الهجن الدولى" ومشروع "واحة الحرير"

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:50 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد "نادى الهجن الدولى" ومشروع "واحة الحرير" جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.
 
وتفقد مستشار الرئيس منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية الملحقة التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، وأوضح المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات؛ استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.
 
من ناحيةٍ أخرى، قام "جمال الدين" و"الزملوط" بزيارة مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل، يهدف لتوطين صناعة الحرير، ولَفَت المحافظ أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر، من خلال المشروعات الصغيرة لإنتاج خيوط الحرير بالمنازل، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية على إنتاج منسوجات الحرير لطلاب المدارس الزراعية والأسر المستفيدة من المشروع.
 
 
 
 
 
 






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