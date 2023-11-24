لو هتبدأى تدخلى لرضيعك أكل.. المسلوق ولا المستوى على البخار أفضل لصحته؟

كتبت فاطمة ياسر

أكدت الدكتورة هناء أحمد استشارى طب الأطفال فى كلية طب سوهاج، أن الاهتمام بتغذية الطفل ضرورى لبناء جسمه، لذا نصحت بضرورة إعداد الطعام على البخار للطفل، لأن هذه الطريقة تتمتع بحفظ جميع العناصر الغذائية للطعام، وعدم تعرضه لفقدان عناصره الغذائية.

وأضافت استشارى طب الأطفال، أنه يجب على الأم إعداد الطعام المطهو على البخار عن طريق وضع "حلة" فيها ماء، وتضع مصفاة فوقها ووضع الخضراوات أو الفواكه التى ترغب فى إعدادها للطفل، فالبخار الذى يخرج من الماء تحت المصفاة التى فيها الخضراوات والفواكه يساعد على نضج الطعام، والحفاظ على قيمته الغذائية.

وأشارت هناء إلى أن الطعام المسلوق أسهل بكثير عند إعداد الطعام للطفل، لكنه يفقد الكثير من العناصر الغذائية، لأنه يوضع فى الماء ثم تقوم الأم بالتخلص منها، لكن حال الاستفادة من الماء الذي نضج فيه الطعام فيحصل الطفل على فائدة الطعام دون التعرض لفقدان أهمية العناصر الغذائية.

ونصحت استشارى طب الأطفال الأمهات بتقديم التفاح والبطاطا والقرع العسل، والكوسة والجزر، والبطاطس، للأطفال منذ إتمامه 6 أشهر، ويتم إعدادها عن طريق الطهي بالبخار للحصول على فوائدها الغذائية، فهذه الأغذية تعد قيمة غذائية رائعة للطفل وتساعد على تقوية جهازه المناعى وحمايتة من الأمراض مع تقلبات الطقس، واقتراب الشتاء.

كما أكملت حديثها مشيرة إلى أنه يمكنك إضافة السمك والدجاج للطفل بعد بلوغة 8 أشهر، لكن عن طريق سلقها جيدا ووضعها في الخلاط الكهربائي للفرم، ووضعه علي الخضراوات السابق ذكرها لحصوله على قيمة غذائية عالية.