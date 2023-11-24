للشركات.. تعرف على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الشركة لحج "الفرادى"

كتب محمد أسعد

تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الشركات للحج الفرادى المعروف بـ"المجاملة".

والإجراءات هي:

1- طلب الشركة الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادى .

2- ضرورة تقديم الشركة صور التأشيرات الخاصة بالعدد المطلوب تنفيذه، ومرفق معها صور جوازات السفر .

3- نموذج للبرنامج الخاص بالرحلة المطلوب تنفيذها للحج الفرادى شريطة أن يتم تحسين مستوى الطوافة لمستوى 5 نجوم .

4- نموذج عقد الحاج مع الشركة مذكور به جميع بيانات الحج من سعر و سكن وطوافة وانتقالات.

5- تعهد مجمع من الشركة يفيد ( صحة التأشيرات المباشرة ، تقديم عقود إسكان وخدمات وانتقالات واستخدام الخيام المخصصة لهذه الأعداد، تقديم خطاب ضمان لصالح وزارة الحج السعودية بقيمة50 ريال سعودي عن كل تأشيرة قيمة ضمان سكن وفقاً لتعليمات وزارة الحج السعودي، تعهد الشركة بفصل حجاج السياحة عن حجاج المباشر في السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفى المناسك بعرفات ومنى).

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.