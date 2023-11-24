"لترشيد استهلاك المياه" قافلة مائية لأهالى منطقة سعدون بمدينة بلبيس.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، إن الإدارة العامة التوعية والمشاركة المجتمعية نظمت قافله مائية للأهالي بمنطقة سعدون التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب بجانب تنظيم دوري لكرة القدم بمركز الشباب بالمنطقة وكذلك حصر شكاوي العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.