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قوات الشاباك والشرطة الإسرائيلية تستنفر بسجن الدامون لإطلاق سراح الأسرى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:15 ص
قوات الشاباك والشرطة الإسرائيلية تستنفر بسجن الدامون لإطلاق سراح الأسرى الشرطة الإسرائيلية في سجن دامون
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات كبيرة من الشاباك والشرطة تتواجد على مدخل وداخل سجن الدامون في الكرمل، تمهيدا لإطلاق سراح الأسيرات الأمنيات من السجن ونقلهن إلى سجن عوفر، ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفات.

 

ولم يتضح بعد عدد السجينات اللاتى سيتم إطلاق سراحهن من السجن، لكن يبدو أن القائمة أكثر من 20 سجينة، كما سيتم إطلاق سراح خمسة سجينات أمنيات أحداث.

 

وقالت شيف جوندار، لمراقبة عملية إطلاق سراحهن: "هذه هى مهمتنا لإعادة المختطفين إلى ديارهم، وسنفعل ذلك بأقصى ما في وسعنا أمامنا أيام طويلة". منا وسنكون يقظين دائمًا من أجل مهمتنا، بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية الجيش الإسرائيلى، الشاباك، الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأخرى".

 

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة ، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلى تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

قوات الشاباك
قوات الشاباك

 

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

 

 






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