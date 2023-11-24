اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قناة فرنسية تنقل من "القاهرة الإخبارية" تفاصيل تبادل الأسرى.. وتشيد بدور مصر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:25 م
قناة فرنسية تنقل من "القاهرة الإخبارية" تفاصيل تبادل الأسرى.. وتشيد بدور مصر نقل الأسرى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت قناه بى إف إم الفرنسية BFMTV القناة الأكثر مشاهدة بفرنسا بدور مصر فى التهدئة، وبثت مشاهد نقل المحتجزين الإسرائيليين من غزة إلى رفح من خلال قناة القاهرة الإخبارية.

وبثت القاهرة الإخبارية مشاهد حصرية لاحتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر.

 

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.







القاهرة الإخبارية

اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة