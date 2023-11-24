قطع الكهرباء عن محطة محولات سبرباى 3 فى الغربية ساعتين للصيانة غدا

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباى 3، جهد 11/66 ك ف،، فى محافظة الغربية، غدا السبت، وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا لأعمال النظافة الدورية.

وأضافت الشركة أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع التيار هى " قرية سبرباى بالكامل، منطقة المماليك والغفران بقحافة، نهاية شارع سعيد، نهاية شارع الحلو، نهاية طريق قرية شوبر، شارع عمر بن عبد العزيز، منطقة التنظيم والإدارة، منطقة مديرية الزراعة، منطقة الاستاد بالكامل، مبنى التليفزيون، القناة السادسة" ثانيًا مناطق الريف قرى "نواج، محلة منوف، الرجدية، خرسيت، شوبر، دمشيت، الحصة" والعزب التابعة لهم.

وأهابت الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق بالمدينة والقرى والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، توفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.