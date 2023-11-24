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فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة مع بدء الهدنة فى غزة.. صور

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:05 ص
فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة مع بدء الهدنة فى غزة.. صور فلسطيني وسط دمار منزله
كتب عبد الوهاب الجندى

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بعد دخول الهدنة الإنسانية حيذ التنفيذ بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تفقد آلاف النازحين الفلسطينيين منازلهم المدمرة في مناطق جنوبي ووسط القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة المؤقتة في القطاع.

تفقد المنازل
تفقد المنازل

 

حزن فلسطيني على منزله
حزن فلسطيني على منزله

 

منازل مدمرة
منازل مدمرة

 







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