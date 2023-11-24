فرق مكافحة العدوى بصحة الشرقية تشارك فى التوعية بالمضادات الحيوية.. صور

قامت فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور حسام فهمي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بتنفيذ ندوات وحملات توعوية للكوادر الطبية والمرضى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والمواطنين للتوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ،تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.

الذي تم خلال هذا الأسبوع تنظيم محاضرات علمية، وندوات توعوية بقاعات التدريب وداخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وقاعات الاجتماعات بها وبالمساجد الكبرى مثل مسجد الفتح بالزقازيق، وذلك عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، والاستراتيجية الخاصة بها، وترشيد استهلاكها، حفاظاً على صحة المواطنين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حددت الإحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، والتي أكدت أن إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها جنباً إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، مشيرة إلى أن مقاومة المضادات الحيوية آخذة في الارتفاع إلى مستويات خطيرة بأنحاء العالم كافة، وأن آليات مقاومة جديدة آخذة في الظهور والانتشار على مستوى العالم، وهي تهدد قدرتها على علاج الأمراض المعدية الشائعة.