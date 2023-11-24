فاينانشيال تايمز: ضابط استخبارات إسرائيلى رفض تحذيرات من "طوفان الأقصى"

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن ضابطا رفيع المستوى فى الاستخبارات الإسرائيلية رفض تحذيرا مفصلا يتنبأ بعملية طوفان الأقصى، ووصفه بأنه سيناريو وهمي.

وأوضحت الصحيفة أن الحراس على حدود إسرائيل مع غزة، والعديد منهم جنديات تشاهدن وتحللن مقاطع الفيديو وغيرها من البيانات التى تم جمعها بالقرب من السياج الإلكترونى المحيط بالقطاع، أرسلوا تقريرا مفصلا قبل أسابيع من عملية السابع من أكتوبر إلى ضابط المخابرات الأعلى رتبة فى القيادة الجنوبية، وفقا للمصادر.

وتم إرسال التقرير باستخدام نظام اتصالات آمن، واحتوى على تحذيرات محددة، منها أن الفصائل الفلسطينية تتدرب على تفجير نقاط حدودية فى عدة مواقع، ودخول إسرائيل والاستيلاء على الكيبوتز، وفقا لشخص على إطلاع مباشر بمحتوى التحذير.

وقالت فاينانشيال تايمز إنه ينظر إلى فشل إسرائيل فى منع الهجوم، على أن الفشل الاستخباراتى الأكبر منذ هجوم مصر وسوريا المفاجئ فى 6 أكتوبر 1973.

وقال المصدر إن الجنود من الرتب الأدنى، حذروا أن تحليلهم لعديد من مقاطع الفيديو أظهر أن رجال الفصائل الفلسطينية يتدربون على احتجاز رهائن، وأنهم شعروا بأن هناك هجوما وشيكا، وفقا للمصدر. وجاءت المذكرة بعد رؤية قائد عسكرى فلسطينى بارز يشرف على التدريب، والذى تم التعرف عليه من قبل الحراس من خلال قاعدة بيانات الوجوه والهويات التى تحتفظ بها الوحدة 8200، وهى جزء من فيلق المخابرات الإسرائيلية.

ووفقا لوصف للاتصالات التى نشرتها الصحيفة، فإن الضابط الاستخباراتى الأعلى رتبة رد قائلا: هذا سيناريو تخيلى، ولم يتم اتخاذ إجراءات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت تفاصيل تحذير مشابه تم إرساله من قبل جنود إلى رؤسائهم. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن التحذير شمل احتمال إسقاط طائرة وأن ترفع حركة حماس أعلامها فوق "الأراضى الإسرائيلية".