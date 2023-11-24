اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:42 م
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ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:15 م
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة حمله تموينيه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 25 محضر تموينى لمخابز بلدية، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات.
 
كما تم ضبط 4 أطنان دقيق مدعم  بمركز النوبارية تم تجميعهم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.






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محافظة البحيرة

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تموين البحيرة




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