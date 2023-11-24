ضبط 270 قضية مخدرات و190 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (270) قضية مخدرات ، (190) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85861) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الجيزة ، الأقصر، الفيوم) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام –بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وضبط (عنصر إجرامى "مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا") بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفيوم .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام -كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين"- بندقية خرطوش– طبنجة –فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ميزان حساس، وضبط (عاطل "محكوم عليه فى عدد من القضايا") بدائرة قسم شرطة الطالبية .. وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة".