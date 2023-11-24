ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية، حيث تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المُشار إليه وأمكن ضبط (10 أشخاص) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وعُثر بداخله على حفرة (قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار) ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.