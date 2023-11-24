صحيفة: سوناك يواجه ضغوطا سياسية بعد تسجيل معدلات قياسية من الهجرة لبريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن رئيس الحكومة البريطانى ريشى سوناك يواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية بعد وصلت الهجرة إلى بريطانيا إلى معدل قياسى بلغ 745 ألف العام الماضى، على الرغم من تعهدات المحافظين بخفض الأرقام.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى قد كشف أمس، الخميس، أن صافى الهجرة فى عام 2022، كان أعلى من العام السابق بحوالى 139 ألف، مشيرا إلى حدوث زيادة كبيرة فى فترة ما بعد كورونا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا للعمل.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سيولا برفمان قد وصفت الأرقام بأنها صفعة على وجه الرأى العام البريطانى الذى صوت لتأييد الحد من الهجرة وخفضها فى كل مناسبة.

وحذر تكتل اليمين من المحافظين سوناك بأن خفض الهجرة مسألة "حياة أو موت" قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، فى حين قال زعيم حزب العمال المعارض إن الأرقام مرتفعة بشكل صادم.

وذكر مكتب الإحصاء البريطانى أنه هناك بعض الإشارات على تراجع الهجرة الآن، حيث أن صافى الهجرة للأشهر الـ 12 حتى يونيو كان 672 ألف، بدلا من إجمالى العام الماضى المقدر بـ 745 ألف.

وأشار المكتب إلى أنه فى حين أن الوقت لا يزال مبكرا للقول ما إذا كان هذا اتجاها جديدا فى التراجع، فإن هذه التقديرات الحديثة تشير إلى بطء الهجرة ممزوجة بزيادة فى الهجرة إلى الخارج.

إلا أن وكالة الإحصاءات اشارت إلى أن ارتفاع الهجرة إلى بريطانيا أدى إلى أسرع نمو سكانى فى إنجلترا وويلز منذ أكثر من 60 عاما. وارتفع عدد سكان البلدين بنسبة 1% من منتصف 2022 ليصل إلى 60.2 مليون نسمة، وهى أسرع زيادة منذ عام 1962.